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Биржи АТР закрылись 3 января преимущественно снижением на ухудшении прогноза продаж Apple
12:40 03.01.2019 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг в основном в "красной зоне", инвесторы оценивали заявление главы корпорации Apple Тима Кука о замедлении темпов продаж смартфонов, свидетельствуют данные бирж и комментарии экспертов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,04%, до 2464,36 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,8%, до 1246,37 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,26%, до 25064,36 пункта, корейский KOSPI - на 0,81%, до 1993,7 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,36%, до 5633,4 пункта.
Биржи Японии были закрыты в четверг в связи с национальным праздником. По итогам предыдущих торгов японский Nikkei 225 опустился на 0,31% - до 20014,77 пункта.
"Снижение азиатских рынков вторую торговую сессию подряд связано с пересмотром прогноза технологического гиганта Apple", - отмечает аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), чьи слова приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
Глава Apple Тим Кук заявил в открытом письме инвесторам о том, что темпы продаж IPhone замедляются. В качестве главной причины он указал торговые войны между США и Китаем. Корпорация теперь ожидает доход в размере 84 миллиардов долларов за последний квартал. Это ниже прогноза, опубликованного два месяца назад, когда компания прогнозировала доход от 89 до 93 миллиардов долларов.
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