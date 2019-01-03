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Рынок акций США 3 января закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,08%
07:44 03.01.2019 |
Фондовый рынок США завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, телекоммуникаций и потребительских услуг.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,08%, индекс S&P 500 вырос на 0,13%, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,46%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Goldman Sachs Group Inc, которые подорожали на 4,98 п. (2,98%), закрывшись на отметке в 172,03. Котировки Exxon Mobil Corp выросли на 1,50 п. (2,20%), завершив торги на уровне 69,69. Бумаги DowDuPont Inc выросли в цене на 1,04 п. (1,94%), закрывшись на отметке 54,52.
Лидерами падения стали акции UnitedHealth Group Incorporated, цена которых упала на 5,63 п. (2,26%), завершив сессию на отметке 243,49. Акции The Travelers Companies Inc поднялись на 2,38 п. (1,99%), закрывшись на уровне 117,37, а Merck & Company Inc снизились в цене на 0,82 п. (1,07%) и завершили торги на отметке 75,59.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Arconic Inc, которые подорожали на 10,08% до отметки 18,56, General Electric Company, которые набрали 6,34%, закрывшись на уровне 8,05, а также акции Coty Inc, которые повысились на 5,95%, завершив сессию на отметке 6,95.
Лидерами падения стали акции Hologic Inc, которые снизились в цене на 6,52%, закрывшись на отметке 38,42. Акции компании Abbott Laboratories потеряли 3,91% и завершили сессию на уровне 69,50. Котировки NRG Energy Inc снизились в цене на 3,76% до отметки 38,11.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Synergy Pharmaceuticals Inc, которые подорожали на 93,15% до отметки 0,220, Aoxin Tianli Group Inc, которые набрали 46,24%, закрывшись на уровне 1,3600, а также акции Advaxis Inc, которые повысились на 55,26%, завершив сессию на отметке 0,29.
Лидерами падения стали акции Francescas Holdings, которые снизились в цене на 22,02%, закрывшись на отметке 0,76. Акции компании Uxin Ltd потеряли 20,16% и завершили сессию на уровне 3,88. Котировки Draper Oakwood Technology Acquisition Inc Class A (NASDAQ:RBZ) снизились в цене на 17,31% до отметки 1,72.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2185) превысило количество закрывшихся в минусе (910), а котировки 48 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1950 компаний подорожали, 728 снизились, a 43 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Draper Oakwood Technology Acquisition Inc Class A упали до исторического минимума, снизившись на 17,31%, 0,36 п., и завершили торги на отметке 1,72.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 8,65% до отметки 23.22.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 0,30%, или 3,85, достигнув отметки $1.285,15 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале выросли на 2,64%, или 1,20, до $46,61 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 2,34%, или 1,26, до отметки $55,06 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 1,03% до 1,1343, а котировки USD/JPY упали на 0,56%, достигнув отметки 109,09.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,69% до 96,395.
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