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Биржи АТР закрылись 2 декабря резким снижением на статданных из Китая
11:41 02.01.2019 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду падением индексов, достигавшим 2,8%, на фоне слабой статистики из Китая - второй по величине мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,15% - до 2465,29 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,91%, до 1256,39 пункта. Гонконгский Hang Seng Index упал на 2,8% - до 25130,35 пункта, что стало самым сильным снижением по тогам торгов за последние три месяца. Корейский индекс KOSPI снизился на 1,52%, до 2010 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,57%, опустившись до 5557,8 пункта.
Биржи Японии были закрыты в среду в связи с национальным праздником. По итогам предыдущих торгов японский Nikkei 225 опустился на 0,31% - до 20014,77 пункта.
В центре внимания мировых инвесторов оказались статданные из Китая, которые свидетельствуют о начале спада деловой активности в промышленности страны. Так, по версии независимого исследования делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в декабре упал до 49,7 пункта с 50,2 пункта в ноябре. Аналитики, напротив, ждали роста показателя до 50,3 пункта. Кроме того, значение индекса PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее спаде.
Слабые статданные из Китая усилили опасения относительно перспектив мировой экономики в текущем году. "Мы действительно видим замедление роста мировой экономики, и в Азии также, при этом особенно страдают страны, ориентированные на экспорт", - приводит агентство Рейтер мнение стратега по странам Азии банка ANZ Ирен Чон (Irene Cheung).
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