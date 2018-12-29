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Биржи США закрылись 28 декабря в основном в минусе, готовясь к худшему году за десять лет
08:37 29.12.2018 |
Основные фондовые индексы США в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне повышенной волатильности американского рынка, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,33%, до 23062,40 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,08%, до 6584,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,12%, до 2485,74 пункта. Все три индекса, похоже, готовятся завершить год в минусе впервые с 2008 года, а для Dow Jones и S&P 500 декабрь может стать худшим с 1931 года.
Всю неделю на биржах США наблюдалась высокая волатильность: перед католическим Рождеством индексы опустились до минимума за 1,5 года, затем в среду подскочили на 5-5,8%. В четверг большую часть торговой сессии индексы снижались, а в первую половину пятницу вновь росли, однако завершили день неоднозначно.
Ряд федеральных ведомств США частично остановил работу (вошел в режим так называемого "шатдауна") 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать 5 миллиардов долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами. Сенат США не стал рассматривать в четверг бюджет и соберется теперь только 2 января.
Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп написал в Twitter о готовности полностью закрыть всю южную границу, если демократы не поддержат проект бюджета с учетом инвестиций в строительство стены.
Национальная ассоциация риелторов сообщила в пятницу, что число незавершенных продаж домов снизилось на 0,7% в ноябре, в то время как эксперты ожидали роста показателя на тот же уровень. Кроме того, бизнес-индекс Чикаго уменьшился до минимума за 11 месяцев и составил 65,4 пункта.
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