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Индекс ПФТС завершил торги в 2018г на мажорной ноте
22:58 28.12.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,87% - до 559,36 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 581,48 млн грн, в том числе акциями - 0,865 млн грн.
В "индексной корзине" подорожали бумаги "Центрэнерго" (+5,93%), "Укрнафты" (+4,09%) и Райффайзен Банка Аваль (+3,06%).
Подешевели по итогам дня только акции "Донбассэнерго" (-0,06%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" застиг на отметке 1705,04 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,64% - до 415,12 пункта при объеме торгов 2,36 млн злотых.
Среди индексных бумаг подешевели акции "Астарты" (-6,88%) и "Агротона" (-0,85%). Положительную динамику показали акции "Кернела" (+2,19%) и агрохолдинга ИМК (+1,94%).
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