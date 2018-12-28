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Биржи Азии в основном растут 28 декабря вслед за индексами США
08:01 28.12.2018 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме японского Nikkei 225, растут в пятницу вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.41 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,15% - до 2486,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,01%, до 1264,3 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,09% - до 25502,87 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,72%, до 2043,08 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,53% - до 5626,6 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,41% - до 19995,92 пункта.
"Улучшение настроений в США обеспечило рынкам Азии поддержку в ходе торгов к завершению недели", - цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика IG Цзиньгуя Паня (Jingyi Pan). При этом эксперт отмечает, что "к концу года картина остается смешанной".
Американские индексы на этой неделе демонстрируют высокую волатильность. В начале недели они рухнули примерно на 2-3%, после чего закрылись на рождественские праздники. В среду американские биржи подскочили почти на 5-6%, затем в ходе торгов четверга коррекционно снижались, однако в итоге закрылись в плюсе на 0,4-1,1%.
Японский индекс Nikkei 225 при этом снижается после роста на 4% по итогам торгов четверга. Коррекционному снижению способствует слабая статистика - безработица в стране в ноябре неожиданно выросла до 2,5%, хотя аналитики ожидали сохранения индикатора на уровне октября в 2,4%.
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