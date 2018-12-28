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Биржи США 27 декабря, несмотря на падение в ходе торгов, завершили день в плюсе
07:56 28.12.2018 |
Основные фондовые индексы США, снижавшиеся в ходе торгов в четверг на 2-3%, по итогам дня вышли в плюс, прибавив 0,4-1%, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,14%, до 23138,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,38%, до 6579,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,86%, до 2488,83 пункта.
В среду основные торговые площадки США закрылись ростом на 5-5,8% на фоне заявления главы комитета экономических советников при Белом доме Кевина Хассеттао том, что Джером Пауэлл останется во главе Федрезерва США, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа. Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту.
В четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 декабря, уменьшилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 216 тысяч, тогда как аналитики ожидали роста показателя до 217 тысяч.
Среднее число первичных заявок за четыре недели уменьшилось на 4,75 тысячи с пересмотренного уровня прошлой недели - до 218 тысяч.
Кроме того, индекс доверия потребителей в США в декабре снизился до 128,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 136,4 пункта. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 133,7 пункта с первоначального уровня прошлого месяца в 135,7 пункта.
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