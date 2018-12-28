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Индекс ПФТС 27 декабря перешел к росту
20:33 27.12.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг вырос на 0,37% - до 554,53 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 1,15 млрд грн, в том числе акциями - 2,38 млн грн.
В "индексной корзине" изменились в стоимости акции Райффайзен Банка Аваль (+1,37%), "Донбассэнерго" (+0,95%) и "Центрэнерго" (-3,57%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" вновь остался неизменным на уровне 1705,04 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 1,54% - до 417,78 пункта при объеме торгов 1,33 млн злотых (9,84 млн грн).
Среди индексных бумаг подорожали акции "Астарты" (+5,11%), "Агротона" (+4,78%) и "Овостара" (+2,73%).
Отрицательную динамику показали акции агрохолдинга ИМК (-0,77%) и "Кернела" (-0,62%).
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