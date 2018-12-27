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Биржи США выросли 26 декабря на 5-5,8% после предрождественского падения
07:25 27.12.2018 |
Фондовые индексы США по итогам среды подскочили на 5-5,8% после наихудшего сочельника в истории, когда показатели опустились до минимума с весны 2017 года на фоне бюджетного кризиса в США, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 4,99%, до 22878,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 5,84%, до 6554,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 4,96%, до 2467,75 пункта.
Во вторник американские биржи были закрыты в связи с празднованием Рождества, а в понедельник фондовые индексы США упали до минимумов за 1,5 года на опасениях вокруг бюджета американского правительства. Камнем преткновения является требование президента страны Дональда Трампа согласовать 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Инвесторы в среду обратили внимание на заявление главы комитета экономических советников при Белом доме Кевина Хассетта о том, что Джером Пауэлл останется во главе Федрезерва США, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. Ранее Трамп назвал ФРС "единственной проблемой экономики" и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка.
По мнению некоторых экспертов, распродажи на рынках перед Рождеством были связаны скорее с субъективными опасениями инвесторов, нежели с серьезными опасениями по поводу состояния экономики. "Разница между падением в банковской системе и на фондовом рынке в том, что банковская система поддерживается правительством, в то время как фондовый рынок не только не поддерживается, наоборот, многие факторы имеющейся волатильности напрямую связаны с политикой правительства", - отметил агентству MarketWatch Дэн Сузуки (Dan Suzuki), портфельный менеджер Richard Bernstein Advisors.
Позднее министр финансов США Стивен Мнучин процитировал в своем Twitter высказывание Трампа о том, что он никогда не предлагал уволить главу Федрезерва.
Кроме того, участники рынка с оптимизмом восприняли новости Mastercard Spending Pulse о росте предпраздничных розничных продаж в США до максимума за последние шесть лет. На этом фоне бумаги ритейлера Amazon подскочили на 9,44%.
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