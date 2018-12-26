Биржи АТР колеблются 26 декабря на вялых праздничных торгах

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) колеблются в среду, при этом активность торгов невысока в связи с рождественскими праздниками, свидетельствуют данные бирж. Инвесторы также проявляют осторожность в связи с бюджетным кризисом в США.

По состоянию на 7.07 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,02% - до 2504,33 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,01%, до 1285,31 пункта. Корейский KOSPI опускался на 1,7% - до 2020,1 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,04% - до 19147,77 пункта, при этом ранее в среду показатель рос.

Биржи Гонконга и Австралии закрыты в среду в связи с праздниками. По итогам торгов понедельника корейский гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,4% - до 25651,38 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,48% - до 5493,8 пункта.

Биржи США и Европы во вторник были закрыты на рождественские праздники. Американские рынки откроются в среду, европейские - в четверг.

Негатива рынкам добавляет неопределенность из США по вопросу бюджета правительства. В минувшую субботу на последнем перед рождественскими праздниками заседании демократы в сенате США не согласились утвердить бюджет. Камнем преткновения является требование президента страны Дональда Трампа согласовать 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Во вторник Трамп заявил, что временная приостановка работы ряда федеральных структур из-за бюджетного кризиса ("шатдаун") продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Японский Nikkei 225 колеблется после падения во вторник на 5%, спровоцированного не только негативом из США, но и укреплением иены к доллару. Более дорогая национальная валюта негативно сказывается на стоимости акций компаний-экспортеров, снижая их доход в долларах.