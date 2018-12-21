Индекс ПФТС 21 декабря ускорил падение

Торговый оборот на бирже составил 1,32 млрд грн, в том числе акциями – 1,09 млн грн.
Вопреки снижению индикатора, индексные акции по итогам дня показали положительную динамику: "Укрнафты" (+2,42%), "Центрэнерго" (+1,69%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,12%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" в пятницу еще один день остался неизменным – на уровне 1705,04 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу просел на 0,39% - до 411,45 пункта при объеме торгов 2,14 млн злотых (15,8 млн грн).
В "индексной корзине" изменились в стоимости акции "Кернела" (-2,46%), агрохолдинга ИМК (-0,38%) и "Агротона" (+5,35%).