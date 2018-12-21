Биржи АТР снижаются 21 декабря вслед за рынками США

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу вторую торговую сессию подряд на фоне пессимизма на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.43 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,01% - до 2510,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,96%, до 1284,65 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index сокращался на 0,21% - до 25570,18 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, до 2055,96 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 сокращался на 0,83% - до 5460,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,37%, до 20112,76 пункта.

Участники торгов в Азии подхватили негатив из США, где основные фондовые индексы в четверг потеряли до 2% на фоне не оправдавших ожиданий прогнозов Федрезерва и опасений по поводу принятия временного бюджета США. Президент США Дональд Трамп пока не хочет подписывать временный бюджет до 8 февраля, поскольку в нем не учитываются его требования по финансированию безопасности на границе. Документ должен быть подписан до конца пятницы, иначе федеральные учреждения могут приостановить работу из-за отсутствия принятого конгрессом финансирования.

Менеджер компании Libra Investments Ясуо Сакума (Yasuo Sakuma) сказал агентству Рейтер, что настроения мировых инвесторов резко ухудшилось после того, как глава ФРС США Джером Пауэлл не оправдал ожиданий. Рынки надеялись, что ФРС приостановит повышение базовой ставки в следующем году, но регулятор принял решение продолжать ужесточение денежной политики, при этом он снизил прогноз по повышению ставки всего до двух раз с трех. В этой ситуации аналитик сказал, что не удивится, если индекс Nikkei упадет ниже отметки в 20000 пунктов.

Определенное влияние на настроения рынков оказывает статистика из Японии, согласно которой потребительские цены в стране в ноябре в годовом исчислении поднялись на 0,8%, а в месячном выражении - сократились на 0,2%. Данные совпали с прогнозами аналитиков.