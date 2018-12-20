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Японский Nikkei падает на 3% 20 декабря на итогах заседания ФРС США и Банка Японии
07:44 20.12.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг на фоне решений ФРС США по дальнейшей денежно-кредитной политике, при этом в лидерах падения находится японский рынок на фоне заявлений Банка Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.46 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite терял 0,82% - до 2528,73 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - 0,2%, до 1291,89 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index сокращался на 1,13% - до 25574,32 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,89%, до 2060,33 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в минусе на 0,73% - до 5539,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 3%, до 20356,41 пункта. Это самое низкое значение показателя с сентября 2017 года.
В четверг азиатские инвесторы отыгрывают решение ФРС США по итогам заседания 18-19 декабря. Регулятор ожидаемо в четвертый раз в текущем году повысил базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. В то же время глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что регулятор ожидает два повышения базовой ставки в 2019 году вместо ранее планируемых трех. Такой прогноз глава ФРС объяснил экономическими показателями. Замедление темпов ужесточения монетарной политики в США в следующем году было воспринято рынками как признак замедления роста мировой экономики.
"С учетом ограничивающих рост экономики факторов и стабилизации инфляции ФРС может позволить себе замедление (темпов повышения ставки - ред.). Более осторожный подход ФРС должен оказать некоторую поддержку рынкам, хотя возможны новые падения в начале следующего года, прежде чем рынки достигнут дна и пойдут вверх, когда инвесторы поймут, что рецессии экономики США и мира в ближайшем времени не будет", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик AMP Capital Шейн Оливер (Shane Oliver).
Кроме того, инвесторы обратили внимание на внутренние новости Японии. Так, Банк Японии по итогам декабрьского заседания ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. При этом регулятор отметил, что намерен поддерживать текущий уровень процентных ставок в течение длительного периода времени. Банк Японии принял соответствующее решение, принимая во внимание неопределенность относительно экономической и ценовой активности, включая последствия повышения налога на потребление, запланированного на октябрь 2019 года.
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