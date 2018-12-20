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Биржи США 19 декабря потеряли 1,5-2% на итогах заседания Федрезерва
07:31 20.12.2018 |
Основные фондовые индексы США в среду снизились на 1,5-2,1% на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,49%, до 23323,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,17%, до 6636,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,54%, до 2506,96 пункта.
Федрезерв по итогам заседания 18-19 декабря повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых с 2-2,25% годовых, как и ожидали большинство аналитиков. Это повышение стало уже четвертым по счету в текущем году.
Глава ФРС США Джером Пауэлл сообщил, что регулятор ожидает два повышения базовой ставки в 2019 году вместо ранее планируемых трех. Такой прогноз глава ФРС объяснил экономическими показателями.
Члены комитета по итогам декабрьского заседания понизили оценку долгосрочного "нейтрального" значения процентной ставки до 2,8% с прогнозировавшихся в сентябре 3%.
Кроме того, регулятор ухудшил прогнозы по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы: прогноз по росту ВВП США на 2018 год понижен до 3% с ожидавшихся в сентябре 3,1%, на 2019 год - до 2,3% с 2,5%. Прогноз по инфляции на текущий год также понижен по сравнению с сентябрьской оценкой - до 1,9% с 2,1% на 2018 год и до 1,9% с 2% на 2019 год. Прогноз по безработице на 2018 год при этом сохранен на уровне 3,7%, на 2019 год - на уровне 3,5%.
По мнению ряда экспертов, опубликованные в среду новости от ФРС лишь добавили неопределенности. "Они говорят рынку, что прогнозируют медленный рост, но при этом повышают прогноз по безработице в 2020 году, сигнализируя рынку, что ждут экономического снижения лишь через 18 месяцев", - сказал агентству MarketWatch Мэтью Бартолини (Matthews Bartolini) из State Street Global Advisors.
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