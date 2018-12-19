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Биржи АТР в основном снижаются 19 декабря перед итогами заседания ФРС США
07:40 19.12.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду на фоне неопределенности относительно решения ФРС США по дальнейшей денежно-кредитной политике, которое будет озвучено вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.00 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,25% - до 2570,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,39%, до 1307,37 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,16% - до 25855,34 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,6%, до 2074,49 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 сокращался на 0,33% - до 5571,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,61%, до 20985,9 пункта.
В центре внимания мировых инвесторов остается последняя в этом году встреча ФРС США, итоги которой будут озвучены позднее в среду. Данное заседание американского регулятора вызывает обеспокоенность у инвесторов с точки зрения новых прогнозов по экономике США и по повышению базовой ставки в стране в следующем году. В текущем году ФРС три раза повышала ставку, и ожидается, что регулятор в среду объявит о четвертом повышении до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. Однако главный вопрос для инвесторов заключается в темпах ужесточения монетарной политики в США в следующем году.
Стратег J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, отметил, что важно посмотреть, отразится ли недавняя рыночная волатильность на средних прогнозах ФРС по базовой ставке. "Учитывая осторожные настроения на рынке, более медленные темпы повышения ставки могут быть истолкованы как признак ослабления (экономики - ред.) и оказать большее давление на рисковые активы", - сказал эксперт.
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