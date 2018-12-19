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Биржи США закрылись 18 декабря в плюсе в рамках коррекции после распродажи накануне
07:26 19.12.2018 |
Основные фондовые индексы США завершили вторник в плюсе после распродажи накануне, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,35%, до 23675,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,45%, до 6783,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,01%, до 2546,16 пункта.
В понедельник американские торговые площадки закрылись в минусе на 2%.
Инвесторы ждут итогов двухдневной встречи ФРС США, которые будут подведены в среду, новых прогнозов регулятора и намеков на направление дальнейшей монетарной политики.
Участники рынка также обратили внимание на статистику по рынку жилья - по сообщению американского министерства торговли, количество новых домов в стране в ноябре выросло на 3,2% по сравнению с пересмотренным показателем октября и составило 1,256 миллиона. Аналитики ожидали роста новостроек лишь до 1,225 миллиона. Число разрешений на строительство в ноябре также выросло сильнее прогноза.
Кроме того, инвесторы следят за новостями из Европы, в частности Великобритании. Телеканал Sky News ранее во вторник сообщил со ссылкой на источник в британском правительстве, что парламент отклонил предложение лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина о голосовании по вотуму недоверия премьеру Терезе Мэй. В понедельник Корбин внес соответствующее ходатайство, так как недоволен, что Мэй перенесла голосование о соглашении с ЕС по Brexit.
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