Финансовые новости
- |
- 18.12.18
- |
- 22:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс ПФТС во вторник возобновил снижение
20:38 18.12.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник снизился на 0,17% - до 565,05 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 591,49 млн грн, в том числе акциями - 5 млн грн.
Среди индексных бумаг подешевели акции "Донбассэнерго" (-4,05%) и "Центрэнерго" (-3,23%).
Положительную динамику показали акции "Укрнафты" (+1,6%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,95%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" снизился на 0,01% - до 1705,04 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine рухнул на 4,12% - до 411,9 пункта при объеме торгов 2,865 млн злотых (около 21 млн грн).
Тройку лидеров снижения составили бумаги агрохолдинга ИМК (-6,93%), "Астарты" (-6,51%) и "Кернела" (-3,64%).
Положительная динамика в "индексной корзине" отсутствовала.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Совет директоров ВБ решил представить Украине гарантии на $750 млн - Порошенко
|«Серые кардиналы» УПЦ МП: Кто на самом деле управляет Моспатриархией в Украине
|Почему УПЦ МП может не пережить Рождество
|С 2020 года в Украине должны постепенно вступить в силу европейские требования к качеству молокопродуктов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар на межбанке 18 декабря подешевел из-за католического Рождества
|Индекс ПФТС во вторник возобновил снижение
|НБУ в декабре 2019 г. начнет размещать дисконтные депозитные сертификаты
|Депозитные ставки для физлиц 18.12.18
|Курс доллара снижается 18 декабря к большинству мировых валют
|В 2019 году Фонд полностью рассчитается с НБУ
Это интересно
|В Украине упростили регистрацию автомобилей
|Новое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рук
|BMW и Porsche представили сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей
|Топ-9 глобальных трендов кибербезопасности 2019 года
|Windows 10 регистрирует активность пользователя, даже если эта опция отключена
|Ford запатентовал ремни с подогревом
|Tesla через суд требует от бывшего сотрудника $167 млн