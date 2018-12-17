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Биржи АТР в основном растут 17 декабря в ожидании мер поддержки экономики Китая
08:05 17.12.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник на фоне ожиданий мер поддержки экономики КНР от властей страны с учетом ухудшения макроэкономических показателей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.50 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,01% - до 2693,98 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - опускался на 0,45%, до 1321,42 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,03% - до 26102,39 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,15%, до 2072,4 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 1,1% - до 5663,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,65%, до 21513,59 пункта.
В понедельник большинство рынков азиатского региона восстанавливаются после того, как в пятницу они снизились на фоне слабой статистики из Китая. В частности, трейдеров разочаровали данные по резкому замедлению роста розничных продаж в стране в ноябре текущего года. В то же время после этих данных на рынках укрепились надежды на то, что власти второй по величине мировой экономики могут вскоре объявить о новых мерах по ее поддержке.
"Мы можем ожидать целого ряда мер поддержки от китайских политиков в попытке стабилизировать внутреннюю экономику", - сказал агентству Франс Пресс аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes).
Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Южной Кореи. Согласно официальным данным, профицит торгового баланса в ноябре в стране составил 4,93 миллиарда долларов против 5,14 миллиарда долларов месяцем ранее, рост экспорта страны в годовом выражении замедлился до 4,1% с 4,5% в октябре, а рост импорта ускорился до 11,5% с 11,4%.
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