Биржи США потеряли 14 декабря 2% на статистике из Китая и Европы

Основные фондовые индексы США в пятницу потеряли до 2,3% на фоне падения европейских и азиатских рынков после публикации статистики регионов, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,02%, до 24100,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,26%, до 6910,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,01%, до 2599,95 пункта.

По опубликованным в пятницу данным, объем промышленного производства в Китае в ноябре вырос в годовом выражении на 5,4%, хотя месяцем ранее показатель вырос на 5,9%. Аналитики ждали сохранения темпов роста октября без изменений. Розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились в годовом исчислении на 8,1% против 8,6% в октябре, что стало самым слабым темпом роста показателя с 2003 года. Аналитики, напротив, ждали ускорения роста показателя до 8,8%.

Кроме того, исследовательская организация Markit Economics сообщила также ранее в пятницу, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в декабре снизился до 51,3 пункта с 52,7 пункта в ноябре. Аналитики при этом прогнозировали рост показателя, до 52,8 пункта.

Ранее в пятницу стало известно, что объем розничных продаж в США в ноябре в месячном выражении вырос на 0,2% против прогноза роста на 0,1%. Лучше ожиданий оказались и данные промышленного производства - показатель в ноябре к предыдущему месяцу вырос на 0,6%, тогда как эксперты ожидали роста только на 0,3%.

Разочаровывающие экономические данные из Китая стали основным фактором снижения в среду, сказала агентству MarketWatch старший стратег Voya Investment Management Кэрин Кавано (Karyn Cavanaugh).