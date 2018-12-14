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Биржи США закрылись 13 декабря разнонаправленно на неопределенности в отношениях с Китаем
08:13 14.12.2018 |
Основные фондовые индексы США в четверг не продемонстрировали единой динамики на фоне неопределенности касательно перспектив торговых отношений с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,29%, до 24597,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,39%, до 7070,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,02%, до 2650,54 пункта.
Ранее СМИ сообщали, что Пекин планирует изменить промышленную политику страны, которую Вашингтон назвал протекционистской, и обеспечить более широкий доступ для иностранных компаний, чтобы урегулировать торговый конфликт с США. Президент США Дональд Трамп рассказал агентству Рейтер, что между Вашингтоном и Пекином проходят переговоры по телефону, и не исключил новой встречи на высшем уровне для обсуждения торговых вопросов, хоть и не обозначил сроков.
"Торговое напряжение между Китаем и США - это крупнейшая причина волатильности. Инвесторы уцепились за последние позитивные новости по торговым отношениям, но до тех пор, пока мы не увидим конкретного соглашения, волатильность не исчезнет", - сказал агентству MarketWatch президент Caliber Financial Partners Патрик Хили (Patrick Healey).
Лучше прогнозов оказалась статистика по рынку труда страны - число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 8 декабря снизилось на 27 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 206 тысяч. Инвесторы ожидали снижение только до 226 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 231 тысячу заявок.
Дефицит бюджета США в ноябре 2018-2019 финансового года составил 205 миллиардов долларов против дефицита в 100 миллиардов в октябре, тогда как аналитики ожидали показатель в 193,5 миллиарда долларов.
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