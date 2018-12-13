Фондовые индексы АТР выросли 13 декабря, Китай в плюсе в ожидании заседания руководства страны

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в четверг по итогам второй сессии подряд.

Инвесторы уже считают хорошей новостью отсутствие негативных новостей, касающихся динамики отношений США и Китая, пишет MarketWatch.

Японский Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 1%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что телефонные переговоры между представителями двух стран проходят хорошо. Кроме того, Д.Трамп заявил о готовности вмешаться в дело топ-менеджера китайской компании Huawei, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США.

Как сообщалось, канадский суд во вторник освободил финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую США обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана, под залог в $7,5 млн.

Китай, тем временем, готовится заменить программу промышленной политики, которую администрация американского президента считает протекционистской, новой программой, обещающей увеличение доступности рынка КНР для местных компаний, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Китайский рынок позитивно отреагировал на эту информацию. Поддержку ему также оказали ожидания, связанные с предстоящим на следующей неделе заседанием постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая (ПКПБ), на котором будут определены приоритеты политики властей на предстоящий год.

Заседание пройдет 19-21 декабря, и эксперты ожидают решений о смягчении кредитно-денежной политики в КНР с целью стимулирования экономического роста.

Акции китайских компаний строительного и транспортного секторов вошли в число лидеров роста в четверг. Стоимость бумаг China State Construction Engineering подскочила по итогам торгов в Шанхае на 3,9%, Anhui Conch Cement Co. - на 3,6%, China Railway Group - на 3,9%.

"Ожидания рынка в отношении предстоящего заседания китайских лидеров достаточно позитивные", - отмечает аналитик Kaiyuan Securities Co. Ян Хай.

"Последние новости о смягчении политики в сфере недвижимости позволяют предположить, что процесс сокращения долговой нагрузки в экономике завершен. Акции инфраструктурных компаний растут в четверг, что отражает изменение ожиданий в отношении политики властей КНР", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

В Гонконге акции банка HSBC завершили торги подъемом цены на 1,9%, компании China Resources Land - 4,5%, Cnooc - подорожали на 2,5%.

В Японии выросли котировки акций технологических компаний и автопроизводителей. Стоимость бумаг Fanuc подскочила на 1,4%, Canon - на 1,2%, Honda- на 1%, Nissan - на 1,4%.

