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Биржи США 12 декабря закрылись в плюсе на заявлениях Трампа по отношениям с Китаем
07:42 13.12.2018 |
Основные американские фондовые индексы в среду прибавили около 1% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о торговых отношениях Вашингтона и Пекина, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,64%, до 24527,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,95%, до 7098,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,54%, до 2651,07 пункта.
В интервью агентству Рейтер Трамп не исключил возможности новой встречи на высшем уровне для обсуждения торговых вопросов, хоть и не обозначил ее сроков. Он также добавил, что повременит с увеличением пошлин с 10% до 25% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов до тех пор, пока не станет ясно, смогут ли США и Китай прийти к соглашению.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на неназванных китайских чиновников, что Пекин планирует изменить промышленную политику страны, которую Вашингтон назвал протекционистской, и обеспечить более широкий доступ для иностранных компаний, чтобы урегулировать торговый конфликт с США.
"Волатильность, наблюдающаяся в последнее время, вероятнее всего, связана с тарифами и торговыми переговорами", - констатировала агентству MarketWatch президент Financial 1 Wealth Management Group Татьяна Бунич (Tatyana Bunich).
Кроме того, в среду стало известно, что Верховный суд Британской Колумбии (Канада) разрешил выпустить под залог финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США.
Также в среду Трамп назвал ошибкой возможное повышение базовой ставки на заседании регулятора на следующей неделе. ФРС в текущем году повышала базовую ставку трижды, и еще одно повышение ожидается на следующем заседании регулятора 18-19 декабря.
Инвесторы также обратили внимание на статистические данные: годовая инфляция в стране в ноябре совпала с прогнозами аналитиков, составив 2,2%. В месячном выражении при этом потребительские цены не изменились, тогда как ожидалась инфляция в 0,1%.
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