Биржи США закрылись 11 декабря в основном в минусе на угрозах Трампа «закрыть» правительство

Основные индексы США во вторник не продемонстрировали единой динамики на фоне новостей о торговых отношениях с Китаем и угрозы президента США Дональда Трампа приостановить работу правительства, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,22%, до 24370,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,16%, до 7031,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,04%, составив 2636,78 пункта.

Трамп во вторник устроил публичные споры с лидерами демократов в конгрессе из-за строительства стены на границе и пообещал пойти на остановку работы госорганов, если те не проголосуют за бюджетный закон до 21 декабря.

Инвесторы продолжают следить за новостями относительно отношений с Китаем. Ранее СМИ сообщили, что Китай может снизить пошлины на ввозимые из США автомобили до 15% с действующих 40% - соответствующее предложение внесено в Госсовет КНР и будет рассмотрено в ближайшие несколько дней.

Лидеры США и Китая на полях саммита G20 в Аргентине договорились о взаимных шагах относительно пошлин. Си Цзиньпин пообещал "исправить" ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы с товаров из США, а Дональд Трамп, в свою очередь, согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом годового импорта в 200 миллиардов долларов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

Кроме того, во вторник также стало известно, что рост базовых цен производителей США в ноябре неожиданно ускорился по сравнению с октябрем, тогда как аналитики ожидали сокращения темпов роста индекса.

"Сегодня мы видим просто зеркальное отражение вчерашнего дня. Мы начали с рывка, и теперь предыдущий рост стерт точно так же, как рынок вчера компенсировал потери первой части торгов", - сказал агентству MarketWatch старший рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Цешински (Colin Cieszynski).