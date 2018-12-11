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Рынок акций Украины 11 декабря умеренно снизился
18:51 11.12.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник снизился на 0,2% - до 574,03 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 1,84 млрд грн, в том числе акциями - 3,49 млн грн.
Среди индексных акций снизились в цене бумаги "Центрэнерго" (-2,07%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,57%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" снизился на 0,47% - до 1785,27 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник упал на 1,22% - до 436 пунктов при объеме торгов 2,43 млн злотых (17,83 млн грн).
Динамику индекса определили акции агрохолдинга ИМК (-2,67%) и "Кернела" (-2,27%).
Выросли в цене акции "Агротона" (+1,18%) и "Астарты" (+0,37%).
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