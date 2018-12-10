Биржи АТР падают 10 декабря из-за скандала вокруг финдиректора Huawei и на внутренних статданных

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ощутимо снижаются в понедельник на фоне скандала с задержанием финдиректора Huawei и под давлением со стороны статданных из Китая и Японии, оказавшихся хуже прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.55 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,84% - до 2583,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,15%, до 1335,21 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,41% - до 25696,89 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,37%, до 2047,45 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 падал на 2,25% - до 5553,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,18%, до 21206,78 пункта.

Давление на настроения инвесторов в понедельник продолжает оказывать скандал вокруг задержания финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в канадском Ванкувере 1 декабря. Ее экстрадиции запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В минувшие выходные власти Китая потребовали от Канады немедленно освободить задержанную, а от США - аннулировать ордер на ее арест.

"Huawei, вероятно, будет оставаться в заголовках новостей в течение некоторого времени, пока Китай продолжает оказывать давление как на Канаду, так и на США с тем, чтобы они отозвали свои обвинения", - сказал агентству Франс Пресс аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes).

Еще одним негативным фактором для рынков стала новая порция макроэкономической статистики из Японии и Китая, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков. В частности, главное таможенное управление КНР сообщило в субботу, что экспорт страны вырос в ноябре на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт - на 3%. Аналитики ждали роста показателей на 10% и 14,5% соответственно. Для сравнения в октябре экспорт страны вырос на 15,6% в годовом выражении, а импорт - на 21,4%.

Согласно официальным данным из Японии, ВВП страны в третьем квартале 2018 года, по второй оценке, опустился на 0,6% в квартальном выражении и на 2,5% - в годовом. Эксперты, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали сокращение индикатора на 0,5% в квартальном исчислении и на 1,9% - в годовом.