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Биржи США 7 декабря потеряли до 3% на фоне опасений по поводу торговых отношений с Китаем
06:59 10.12.2018 |
Основные фондовые индексы США в пятницу потеряли до 3% на фоне опасений по поводу торговых отношений с Китаем, свидетельствуют данные торгов и мнения экспертов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 2,24% - до 24388,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 3,05%, до 6969,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 -на 2,33 %, до 2633,08 пункта.
Несмотря на договоренности лидеров США и Китая на полях саммита G20 в Аргентине о взаимных шагах по пошлинам, инвесторы требуют больше доказательств того, что новые тарифы не будут вводиться в следующем году, считают некоторые эксперты.
Не добавили позитива новости об аресте в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, чью экстрадицию запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
Между тем опубликованные в пятницу данные по рынку труда оказались относительно неплохими: безработица в стране в ноябре ожидаемо сохранилась на уровне октября в 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 155 тысяч против ожиданий роста на 200 тысяч. Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в ноябре выросла на 3,1% в годовом выражении и составила 27,35 доллара.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в декабре, по предварительной оценке, остался на ноябрьском уровне в 97,5 пункта, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя до 97,1 пункта.
"На инвесторов навалилось слишком много, и они не могут это переварить", - отметил агентству MarketWatch стратег в JPMorgan Asset Management Винсент Джувинс (Vincent Juvyns). По его словам, сейчас не слишком подходящее время для того, чтобы рисковать.
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