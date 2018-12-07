Биржи АТР растут 7 декабря после ощутимого падения днем ранее

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) перешли к коррекционному росту в пятницу после резкого падения в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.50 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,08% - до 2607,14 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,12%, до 1352,33 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,27% - до 26226,79 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,26%, до 2074,72 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,44% - до 5682,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,48%, до 21601,84 пункта.

В пятницу на биржах азиатского региона отмечается коррекция после того, как днем ранее они закрылись в минусе на 1-2%. В четверг стало известно о задержании в Канаде финансового директора Huawei Technologies по запросу США, что вызвало новую волну опасений относительно перспектив торговых отношений США и КНР.

Трейдер компании IG Джейден Лох (Jayden Loh) сказал агентству MarketWatch, что учитывая высокую степень неопределенности, рынки, вероятно, будут оставаться нестабильными в попытке удержать положительную динамику.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают новые сообщения в японских СМИ в пятницу о том, что власти страны намерены запретить закупки для государственных учреждений страны телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei и ZTE. В ноябре американские СМИ сообщили, что администрация США призвала провайдеров беспроводной связи и интернета в ряде своих союзных стран отказаться от оборудования Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже.