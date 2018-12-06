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Индекс ПФТС 6 декабря скорректировался вверх
19:50 06.12.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 0,21% - до 575,63 пункта в рамках коррекции после нескольких дней снижения.
Торговый оборот на бирже составил 388,025 млн грн, в том числе акциями - 1,37 млн грн.
Среди индексных бумаг подорожали акции "Центрэнерго" (+0,99%) и подешевели - "Турбоатома" (-0,37%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,31%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" остался неизменным на уровне 1793,69 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 0,66% - до 443,66 пункта при объеме торгов 1,768 млн злотых (13,1 млн грн).
В "индексной корзине" дешевели бумаги "Агротона" (-1,11%) и "Астарты" (-0,58%).
Положительную динамику демонстрировали акции агрохолдинга ИМК (+0,78%) и "Кернела" (+0,19%).
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