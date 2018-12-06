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Биржи АТР снижаются 6 декабря на 1-2% после задержания финдиректора Huawei в Канаде
07:36 06.12.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) значительно снижаются в четверг на фоне сообщений о задержании в Канаде финансового директора Huawei Technologies, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.22 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,28% - до 2615,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,32%, до 1362,55 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 2,57% - до 26127,89 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,31%, до 2073,57 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,58% - до 5635,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,17%, до 21444,97 пункта.
Рынки с пессимизмом восприняли новости о том, что финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу была задержана в канадском Ванкувере 1 декабря. США запрашивают ее экстрадицию по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Слушание о залоге назначено на пятницу. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.
На этом фоне акции компаний технологического сектора Азии падают в цене: бумаги Tokyo Electron дешевеют на 5%, Advantest Corp - на 5,4%, Samsung - на 1,8%.
"Эта новость является довольно важной в свете того, что власти США пытаются уговорить своих союзников отказаться от использования оборудования, производимого Huawei, из-за рисков в области безопасности", - приводит агентство MarketWatch комментарий аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).
В конце ноября в американских СМИ появилась неофициальная информация о том, что администрация США пытается убедить провайдеров беспроводной связи и интернета в ряде стран отказаться от оборудования китайской компании Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже. Обеспокоенность США вызывает, в частности, безопасность американских военных баз в Германии, Италии и Японии, провайдеры которых широко используют продукцию Huawei.
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