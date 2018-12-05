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В ноябре объем торгов на ПФТС увеличился в 2 раза до 8,3 млрд гривен
10:50 05.12.2018 |
В ноябре объем торгов на фондовой бирже ПФТС увеличился в 2 раза до 8 287,39 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении биржи, передают Українські Новини.
С начала года стоимость контрактов с ценными бумагами на ПФТС превысила отметку в 100 млрд гривен и составила 100,552 млрд гривен, что на 70% больше аналогичного периода прошлого года и на 53% больше всего 2017 года.
Близким этот показатель был лишь в 2013 году - 110,225 млрд гривен.
Участники ПФТС в ноябре заключили 1 695 сделок с 66 выпусками ценных бумаг (ОВГЗ - 36, акции - 20, корпоративные облигации - 6, ценные бумаги ИСИ - 4).
В целом за 11 месяцев было заключено 13 076 биржевых контрактов с 157 выпусками ценных бумаг.
За отчетный период значение индекса ПФТС выросло на 2,69% до 580,01 пунктов.
Положительный результат достигнут благодаря росту стоимости акций Райффайзен Банка Аваль (+2,94%), Центрэнерго (+0,68%), Донбассэнерго (+8,41%), Турбоатома (+0,74%), Укрнефти (+10,04%).
Объем биржевых контрактов с ОВГЗ в ноябре составил 7 619,87 млн гривен.
Также в ноябре активизировалась торговля акциями - объем торгов с которыми вырос почти в 2 раза до 42,72 млн гривен.
Особым спросом также пользовались ценные бумаги ИСИ - объем торгов составил 34,778 млн гривен.
На конец ноября членами биржи ПФТС были 64 торговца ценными бумагами.
Как сообщали Українські Новини, фондовая биржа ПФТС - один из крупнейших организаторов торгов ценными бумагами в Украине.
Индекс ПФТС с 1997 года является официальным индексом Украины в S&P Emerging Markets.
ПФТС является корреспондирующимся членом Всемирной федерации фондовой биржи и членом Международной ассоциации бирж.
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