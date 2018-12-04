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Биржи США закрылись 3 декабря в плюсе на договоренностях с Китаем
07:28 04.12.2018 |
Основные американские фондовые индексы в понедельник выросли на фоне итогов завершившегося в Аргентине саммита G20, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1,14%, до 25830,6 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,38%, до 7431,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 1,06%, до 2789,34 пункта.
По итогам переговоров c китайским лидером Си Цзиньпином в Аргентине президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины на китайский импорт с 10 до 25%. Однако Вашингтон предупредил, что если в следующие 90 дней не будут достигнуты соглашения по ряду торговых вопросов, пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки.
Ранее в понедельник министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что надеется на скорое заключение "настоящего" торгового соглашения с Китаем после того, как тот заявил о готовности пойти на уступки по некоторым ключевым вопросам.
По мнению эксперта Pepperstone Криса Уэстона, рынки испытывают "огромное облегчение" в связи с договоренностями США и Китая. Как долго это продлится, будет зависеть от экономических данных и новостей от ОПЕК, сказал он агентству MarketWatch.
Кроме того, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре вырос до 59,3% - с 57,7% в октябре, тогда как аналитики ожидали снижения индикатора до 57,6%.
В понедельник компания Amazon на некоторое время выходила на первое место на капитализации, обогнав Microsoft и Apple. Однако к закрытию бирж Apple вернула себе первое место: по итогам дня капитализация Amazon составляла 865,64 миллиарда долларов, Apple - 875,81 миллиарда, а Microsoft - 858,815 миллиарда долларов.
На прошлой неделе Microsoft в ходе торгов впервые за восемь лет обгоняла Apple по общей рыночной стоимости.
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