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Биржи Китая выросли на 2,6-3,3% на оптимизме после встречи лидеров США и КНР
12:08 03.12.2018 |
Биржи Китая завершили торги понедельника существенным ростом индексов на фоне временного перемирия в торговой войне США и КНР после встречи лидеров на саммите G20, остальные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также выросли, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,57%, до 2654,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 3,27%, до 1381,55 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 2,6%, до 27182,04 пункта, корейский KOSPI - на 1,67%, до 2131,93 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,84%, до 5771,2 пункта, японский Nikkei 225 прибавил 1%, до 22574,76 пункта.
В центре внимания рынков в понедельник оказались результаты встречи лидеров США и Китая на полях саммита G20. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. В свою очередь президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10 до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.
"Это лучший результат, на который мы могли надеяться по итогам этой встречи", - сказал агентству Франс Пресс аналитик Westpac Banking Corp Франс Чон (Frances Cheung).
Стратег Bocom International Holdings Хао Хонг (Hao Hong) полагает в свою очередь, что достигнутое перемирие может обеспечить только краткосрочный подъем на рынках.
Инвесторы также обратили внимание на новые заявления Трампа в Twitter, сделанные в понедельник. В частности, лидер США заявил, что Китай согласился "снизить и убрать" пошлины на автомобили, ввозимые в страну из США, которые на данный момент составляют 40%.
Помимо новостей вокруг торговых отношений Китая с США, инвесторы обратили внимание на новую статистику из КНР. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности КНР, по версии независимого исследования делового издания Caixin, в ноябре составил 50,2 пункта против 50,1 пункта месяцем ранее, хотя аналитики ожидали сохранения показателя без изменений.
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