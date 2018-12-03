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Биржи США 30 ноября закрылись в плюсе на фоне саммита G20
06:59 03.12.2018 |
Основные американские фондовые индексы выросли в пятницу примерно на 0,8% на фоне саммита G20 в Аргентине, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,79%, до 25538,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,79%, до 7330,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,82%, до 2760,16 пункта.
Саммит "Большой двадцатки" проходит в Аргентине 30 ноября - 1 декабря. Самое ожидаемое событие в рамках саммита - встреча лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина, на которой они обсудят торговые противоречия своих стран.
Ранее представитель Соединенных Штатов по торговым переговорам Роберт Лайтхайзер сказал журналистам, что "очень удивится, если обед между Трампом и его китайским коллегой не будет успешным".
"Президент Трамп улыбается на многих фото (с G20), и планка ожиданий по его завтрашнему обеду с Си Цзиньпинем, похоже, все растет", - сказал агентству MarketWatch вице-президент Schwab Center Рэнди Фредерик.
Инвесторы также обратили внимание на новости о подписании нового торгового соглашения с США и Канадой. Соглашение UMSCA определяет параметры крупнейшего межгосударственного торгового блока и пришло на смену Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА.
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