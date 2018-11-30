Финансовые новости
- |
- 30.11.18
- |
- 22:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рынок акций Украины завершил торги 30 ноября в «зеленой зоне»
21:54 30.11.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,08% - до 580,02 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 96,131 млн грн, в том числе акциями - 4,43 млн грн.
В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Центрэнерго" (+2,5%), Райффайзен Банка Аваль (+0,49%) и "Донбассэнерго" (-0,28%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,58% - до 1748,31 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 0,64% - до 446,7 пункта при объеме торгов 2,65 млн злотых (19,87 млн грн).
Среди индексных акций подорожали бумаги "Овостара" (+2,73%), агрохолдинга ИМК (+1,61%) и "Кернела" (+0,95%).
Снизились в цене акции "Астарты" (-1,79%).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Удастся ли Украине перекрыть Путину Босфор
|Еврокомиссия одобрила выделение €500 млн первого транша макрофинансовой помощи Украине
|«Техпаспорт» церкви: Что принял Константинополь и когда ждать томос
|Украина ограничила въезд в страну мужчин-граждан РФ в возрасте 16-60 лет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок акций Украины завершил торги 30 ноября в «зеленой зоне»
|Средний размер больничных выплат от Фонда соцстрахования за 9 мес. 2018г вырос на 33%
|Евро дешевеет к доллару 30 ноября на данных об ослаблении инфляции в еврозоне
|Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли 30 ноября
|НБУ продлил срок согласования докапитализации/реструктуризации баланса банков по итогам стресс-тестирования до 31 декабря
|Справочный курс гривни вырос на 16,73 коп. до 28,2311 грн
Это интересно
|Microsoft выиграла контракт с армией США на $479,2 млн
|Представлен обновленный флагманский седан Genesis
|Toyota сделала самую экономичную «Короллу» в истории
|В России хакеры легализируют украденные деньги через приставов
|Xiaomi и IKEA стали партнерами в области искусственного интеллекта и интернета вещей
|США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?
|Новый кабриолет Bentley Continental GTC получил «твидовую» крышу