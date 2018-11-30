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Биржи США закрылись 29 ноября в минусе на фоне публикации протоколов ФРС
07:36 30.11.2018 |
Основные фондовые индексы США в четверг снизились на фоне публикации протоколов Федрезерва и ожидании встречи президента страны Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,11% - до 25339,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,25%, до 7273,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 2737,87 пункта.
Согласно протоколам, члены комитета по открытым рынкам ФРС США на встрече 7-8 ноября подтвердили готовность повысить ставку в декабре, однако заявили о намерении осторожно проходить к ужесточению монетарной политики после этого.
Между тем, в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 24 ноября, увеличилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 234 тысячи. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя до 221 тысячи.
Инвесторы ждут встречи лидеров США и Китая в рамках саммита "Большой двадцатки", который начнется уже в пятницу. На прошлой неделе Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках этой встречи. Однако позднее в интервью The Wall Street Journal он назвал "маловероятным", что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с 10% до 25%.
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