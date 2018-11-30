Биржи США закрылись 29 ноября в минусе на фоне публикации протоколов ФРС

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Биржи США закрылись 29 ноября в минусе на фоне публикации протоколов ФРС

07:36 30.11.2018 |

Фондовый рынок

 

Основные фондовые индексы США в четверг снизились на фоне публикации протоколов Федрезерва и ожидании встречи президента страны Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,11% - до 25339,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,25%, до 7273,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 2737,87 пункта.

Согласно протоколам, члены комитета по открытым рынкам ФРС США на встрече 7-8 ноября подтвердили готовность повысить ставку в декабре, однако заявили о намерении осторожно проходить к ужесточению монетарной политики после этого.

Между тем, в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 24 ноября, увеличилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 234 тысячи. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя до 221 тысячи.

Инвесторы ждут встречи лидеров США и Китая в рамках саммита "Большой двадцатки", который начнется уже в пятницу. На прошлой неделе Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках этой встречи. Однако позднее в интервью The Wall Street Journal он назвал "маловероятным", что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с 10% до 25%.
По материалам: ПРАЙМ
 

ПО РУБРИКАМ

08:26 Цена на золото 30 ноября не меняется, как и курс доллара

08:16 Доллар стабилен к мировым валютам 30 ноября в ожидании новостей от США и Китая

08:12 Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании встречи лидеров США и Китая

07:36 Биржи США закрылись 29 ноября в минусе на фоне публикации протоколов ФРС

29.11 Нацбанк остановил подорожание доллара на межбанке 29 ноября

29.11 Председатель NYSE: биткоин вошел в нашу жизнь надолго

29.11 Индекс ПФТС 29 ноября еще немного вырос

29.11 Инвестгруппа ICU прогнозирует замедление роста экономики Украины в 2019г. до 2,3% при ослаблении курса до 30 грн/$1

29.11 Депозитные ставки для физлиц 29.11.18

29.11 Доллар 29 ноября продолжает дешеветь к евро и иене на статданных, заявлениях главы ФРС

29.11 НБУ отменил особый режим банковской системы в условиях введенного военного положения

29.11 НБУ отозвал у банка «Финансовая инициатива» лицензию на валютные операции

29.11 Прокуратура во Франкфурте проводит обыски в Deutsche Bank

29.11 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 28.11.18

29.11 Банки Украины 29 ноября сократили портфель ОВГЗ на 4,4 млрд грн

• дальше…

07:57 Вашингтон критикует «тупиковый путь» астанинского процесса по Сирии

29.11 Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине из-за событий в Керчи

29.11 Нокаут от женщины: Почему от выборов в Грузии больше всего пострадал Саакашвили

29.11 Украина требует закрыть Босфор для российского флота

29.11 Меркель заверила Киев в солидарности в конфликте с Россией

29.11 МВФ спрогнозировал восстановление роста аргентинской экономики во II квартале 2019 года

29.11 ЕС усиливает безопасность автотранспорта

29.11 Чехия включила Украину в список безопасных стран

29.11 Снижение выбросов парниковых газов в ЕС потребует EUR290 млрд в год

29.11 Бегство Груевского из Македонии: помогла ли экс-премьеру Венгрия?

29.11 На выборах в Грузии победила Зурабишвили

29.11 Мэттис и Помпео заявили об отсутствии улик о причастности наследного принца Саудовского Аравии к убийству Хашкаджи

29.11 Польша планирует построить несколько атомных электростанций к 2033 году

29.11 Что Трамп рассказал о «российском вмешательстве». Ответы на два главных вопроса

29.11 Лейбористы пытаются сорвать сделку по Brexit

• дальше…

29.11 Константинополь утвердил текст Томоса для Украинской церкви, дату Объединительного собора вскоре объявит патриарх Варфоломей

29.11 Отеля на Андреевском спуске не будет: у застройщика забрали землю

29.11 Депутаты Запорожского горсовета не проголосовали за отмену ряда пророссийских решений, принятых предыдущей каденцией

28.11 Кабмин передал Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриархату

26.11 Фискальная служба разъяснила новые правила ввоза авто «на евробляхах»

26.11 Потребительские настроения украинцев в октябре значительно ухудшились, - GfK

23.11 Нацкомиссия одобрила повышение тарифа на тепло для киевлян на четверть

23.11 Всемирный банк поможет создать скоростной коридор на Троещину

22.11 Украинцы начали тратить больше средств на свои нужды, - исследование

22.11 В Украине завершили сезон ремонта дорог

21.11 Венгерская New Work открыла первый коворкинг в Украине

21.11 Украина создала лучшие за 15 лет условия для бизнеса – глава Украинско-немецкой торговой палаты

20.11 Ryanair может начать летать из Украины в Италию в 2019 году

20.11 Ryanair в 2019 году откроет 5 новых рейсов из Киева

20.11 В Украине впервые за времена независимости построят аэропорт

• дальше…

08:36 Климкин: Мы прекратили 48 договоров с Россией, в скором времени будет еще 40

08:07 DW: Прощай, Россия! Украинская экономика переориентировалась на ЕС

29.11 Voxcheck. Альтернативна економіка Ігоря Коломойського

29.11 Константинополь утвердил текст Томоса для Украинской церкви, дату Объединительного собора вскоре объявит патриарх Варфоломей

29.11 Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине из-за событий в Керчи

29.11 Украина требует закрыть Босфор для российского флота

29.11 Меркель заверила Киев в солидарности в конфликте с Россией

29.11 Нападение в Одессе: Как Гриценко превращает себя в жертву режима

29.11 Больные места Порошенко. Как отклеить ярлыки «барыги» и «узурпатора»

29.11 Депутаты Запорожского горсовета не проголосовали за отмену ряда пророссийских решений, принятых предыдущей каденцией

28.11 Патриарх Варфоломей предложил русским стать слева, а православным - справа

28.11 Как Коломойский одновременно агитировал за Зеленского, Тимошенко и Бойко

28.11 Кабмин передал Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриархату

28.11 Порошенко подписал закон об утверждении введения военного положения в 10 областях с 26 ноября по 26 декабря

28.11 Кабмин разрешил Госбюро расследований начать функционировать как правоохранительному органу

• дальше…

29.11 Спорткар Porsche 911 восьмого поколения распознаёт мокрую дорогу

29.11 ЕС усиливает безопасность автотранспорта

29.11 DJI Osmo Pocket — маленький убийца спортивных камер

29.11 Microsoft выиграла контракт с армией США на $479,2 млн

28.11 Представлен обновленный флагманский седан Genesis

28.11 Toyota сделала самую экономичную «Короллу» в истории

28.11 В России хакеры легализируют украденные деньги через приставов

28.11 Xiaomi и IKEA стали партнерами в области искусственного интеллекта и интернета вещей

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

27.11 Новый кабриолет Bentley Continental GTC получил «твидовую» крышу

27.11 Илон Маск забросил развитие второго завода Gigafactory - журналисты Bloomberg

27.11 Через два года в Китае будет введена обязательная регистрация в системе «социального рейтинга»

27.11 Китай снижает зависимость от американскую GPS, создавая собственную систему навигации

27.11 К 2025 году с облачными данными ежедневно будет работать 75% населения Земли

26.11 «Эра водородного топлива уже наступила» - эксперты

• дальше…

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно