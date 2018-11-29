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Индекс ПФТС 29 ноября еще немного вырос
19:41 29.11.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 0,27% - до 579,56 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 298,794 млн грн, в том числе акциями - 0,74 млн грн.
В "индексной корзине" подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (-0,57%), "Центрэнерго" (+0,41%) и "Донбассэнерго" (-0,15%).
Снизились в цене акции "Турбоатома" (-0,37%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" по итогам торгов остался неизменным на уровне 1738,25 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,48% - до 443,85 пункта при объеме торгов 5,3 млн злотых (почти 39 млн грн).
По итогам дня подорожали акции "Астарты" (+2,57%) и "Кернела" (+0,19%).
Отрицательную динамику показали акции "Агротона" (-1,64%) и агрохолдинга ИМК (-1,58%).
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