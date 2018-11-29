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Биржи АТР в основном растут 29 ноября на оптимизме из США
07:40 29.11.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в четверг, поддерживая оптимизм на рынках США днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.58 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,28% - до 2608,99 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,17%, до 1357,74 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,13% - до 26646,37 пункта, южнокорейский KOSPI - повышался на 0,61%, до 2121,71 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,37% - до 5746,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,76%, до 22346,41 пункта.
Участники торгов в Азии с оптимизмом отметили, что американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Глава американского регулятора выразил мнение о том, что экономические перспективы США остаются довольно хорошими, но необходимо время для того, чтобы оценить последствия повышений ставки. При этом он добавил, что сейчас ставка приближена к уровню, который регулятор считает нейтральным. Это привело инвесторов к мысли о том, что ФРС может в 2019 году сделать в паузу в процессе ужесточения денежной политики.
"Фондовые рынки получили поддержку, поскольку Пауэлл намекнул на то, что количество повышений ставки может быть меньше, чем планировалось, при том, что экономика США по-прежнему чувствует себя хорошо", - сказал агентству Рейтер главный валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).
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