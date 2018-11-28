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Индекс ПФТС завершил торги 28 ноября умеренным ростом
18:35 28.11.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду повысился на 0,28% - до 578,02 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 431,066 млн грн, в том числе акциями - 2,265 млн грн.
Индексную динамику определили акции "Центрэнерго" (+4,14%).
Снизились в цене акции Райффайзен Банка Аваль (-0,86%) и "Донбассэнерго" (-0,06%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" по итогам торгов остался неизменным на уровне 1738,25 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв упал на 3,21% - до 434,92 пункта.
Отрицательную динамику демонстрировали акции "Астарты" (-3,81%) и агрохолдинга ИМК (-1,94%).
Дорожали акции "Агротона" (+2,52%) и "Кернела" (+0,38%).
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