Финансовые новости
- |
- 28.11.18
- |
- 10:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР в основном растут 28 ноября перед саммитом G20
07:51 28.11.2018 |
Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в среду в ожидании встречи лидеров США и Китая на предстоящем саммите G20, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,86% - до 2596,84 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,95%, до 1349,42 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,93% - до 26572,36 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,05%, до 2100,57 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,07% - до 5724,6 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 1,14%, до 22204,79 пункта.
Участники торгов ждут саммита "большой двадцатки" (G20) в Аргентине 30 ноября - 1 декабря, в рамках которого должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. Предполагается, что они обсудят существующие торговые противоречия между странами и могут выработать определенные решения.
Аналитики не ожидают заключения полноценного торгового соглашения между странами в рамках этой встречи, но видят возможность договоренностей, которые позволят сторонам разрешить конфликт после дополнительных переговоров. "Все будет зависеть от комментариев после встречи", - считает основатель и главный исполнительный директор SGMC Capital Массимилиано Бондурри (Massimiliano Bondurri), мнение которого приводит агентство Блумберг.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему важно доказать, что россияне атаковали наши корабли с воздуха
|Ключевыми продавцами валюты на межбанке 27 ноября были государственные структуры
|Коломойский о Донбассе: «При чем тут Путин? В вопросе Донбасса все зависит от нас. Мы воюем сами с собой»
|Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам - заявление Совета НАТО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|26 ноября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $24,8 млн до $207,4 млн
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 27.11.18
|Доллар слабо дешевеет к евро и фунту 28 ноября в ожидании выступления Пауэлла, протокола заседания ФРС
|SEC: биткоин не является ценной бумагой, в отличие от многих ICO-токенов
|Биржи АТР в основном растут 28 ноября перед саммитом G20
|Биржи США завершили торги 27 ноября в слабом плюсе, несмотря на заявления Трампа по Китаю
|Ключевыми продавцами валюты на межбанке 27 ноября были государственные структуры
Это интересно
|«Эра водородного топлива уже наступила» - эксперты
|Показана рекордная скорость в сети 5G на открытом пространстве
|80% аэропортов внедрят системы распознавания лиц в ближайшие три года
|Скандал с Cambrydge Analytica: Британский парламент изъял внутренние файлы Facebook
|Nissan может пересмотреть альянс с Renault из-за неравноправных отношений
|Китай расширяет сеть квантовой связи
|Китай бойкотирует Dolce & Gabbana из-за рекламы с палочками