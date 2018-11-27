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Биржи АТР закрылись 27 ноября преимущественно ростом в ожидании встречи лидеров США и Китая
12:45 27.11.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом индексов перед саммитом G20 в конце недели, на котором запланирована встреча лидеров США и Китая, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,04%, до 2674,68 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite вырос на 0,43%, до 1336,68 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,17%, до 26331,96 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,79%, до 2099,42 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,64%, до 21952,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 1%, до 5728,3 пункта.
В центре внимания рынков по-прежнему находится саммит G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Предполагается, что в рамках саммита состоится встреча лидеров США и Китая, которая может повлиять на дальнейшие торговые отношения между странами.
Определенное влияние на рыночные настроения оказали заявления президента США Дональда Трампа по перспективам торговых отношений США и Китая. В частности, в интервью газете Wall Street Journal он назвал "маловероятным" то, что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с текущих 10% до 25%. Более того, он не исключил введения дополнительных пошлин на продукцию на сумму 267 миллиардов долларов, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%.
В целом инвесторы в Азии во вторник с оптимизмом отреагировали на то, что основные американские фондовые индексы днем ранее подскочили на 1,5-2% на фоне позитивного настроя в день онлайн-распродаж в США.
В то же время аналитик Mizuho Bank Чжу Хуани (Zhu Huani), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, считает, что восстановление на рынках США может оказаться вод вопросом, поскольку Трамп "возобновил свой конфронтационный подход перед встречей с лидером Китая на саммите G20". Аналитик добавил, что заявления Трампа способствовали тому, что инвесторы стали проявлять осторожность в ходе торгов.
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