Биржи США в «киберпонедельник» подскочили на 1,5-2%

Основные американские фондовые индексы в понедельник подскочили на 1,5-2% на фоне позитивного настроя в день онлайн-распродаж в США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,46%, до 24640,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 2,06%, до 7081,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 1,55%, до 2673,45 пункта.

В США сейчас "киберпонедельник" - распродажа на онлайн-площадках, во время которой компании предлагают покупателям скидки на разные товары и услуги. Эта акция проходит после "черной пятницы", которая дает старт сезону распродаж между Днем благодарения и Рождеством.

Телеканал CNBC со ссылкой на данные Adobe Analytics в воскресенье сообщил, что объемы интернет-продаж в "черную пятницу" в США достигли 6,22 миллиарда долларов, что на 23,6% больше, чем год назад.

Участники рынка также обратили внимание на новости из Европы. В понедельник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в правительстве Италии, что правящая коалиция страны обсуждает возможность сокращения целевого показателя дефицита бюджета на 2019 год до 2% ВВП с показателя 2,4%, который предполагался в исходном законопроекте.

Между тем, некоторые инвесторы считают, что радоваться росту на рынке еще рано. "В прошлую пятницу индекс S&P 500 закрылся на новом минимуме, и даже с сегодняшним ростом он лишь возвращается на тот уровень, на котором торговался за полчаса до закрытия в среду", - сказал агентству MarketWatch Пол Хики, один из основателей Bespoke Market Intelligence.