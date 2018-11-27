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Биржи США в «киберпонедельник» подскочили на 1,5-2%
07:51 27.11.2018 |
Основные американские фондовые индексы в понедельник подскочили на 1,5-2% на фоне позитивного настроя в день онлайн-распродаж в США, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,46%, до 24640,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 2,06%, до 7081,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 1,55%, до 2673,45 пункта.
В США сейчас "киберпонедельник" - распродажа на онлайн-площадках, во время которой компании предлагают покупателям скидки на разные товары и услуги. Эта акция проходит после "черной пятницы", которая дает старт сезону распродаж между Днем благодарения и Рождеством.
Телеканал CNBC со ссылкой на данные Adobe Analytics в воскресенье сообщил, что объемы интернет-продаж в "черную пятницу" в США достигли 6,22 миллиарда долларов, что на 23,6% больше, чем год назад.
Участники рынка также обратили внимание на новости из Европы. В понедельник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в правительстве Италии, что правящая коалиция страны обсуждает возможность сокращения целевого показателя дефицита бюджета на 2019 год до 2% ВВП с показателя 2,4%, который предполагался в исходном законопроекте.
Между тем, некоторые инвесторы считают, что радоваться росту на рынке еще рано. "В прошлую пятницу индекс S&P 500 закрылся на новом минимуме, и даже с сегодняшним ростом он лишь возвращается на тот уровень, на котором торговался за полчаса до закрытия в среду", - сказал агентству MarketWatch Пол Хики, один из основателей Bespoke Market Intelligence.
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