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Украинские биржевые индексы завершили торги в понедельник умеренным ростом
21:27 26.11.2018 |
Индекс акций украинских компаний, обращающихся на Варшавской фондовой бирже - WIG-Ukraine, в понедельник рухнул на 5,61% - до 447,79 пункта на новостях о российской агрессии в Керченском проливе и заявлениях о возможном введении в Украине военного положения.
Все индексные акции завершили торги в "красной зоне". Тройку лидеров снижения составили бумаги агрохолдинга ИМК (-14,19%), "Агротона" (-13,5%) и "Кернела" (-4,86%).
Торговый оборот индексными бумагами составил 6,263 млн злотых (46 млн грн).
Украинские биржевые индексы завершили торги в понедельник умеренным ростом: индекс ПФТС повысился на 0,23% - до 579,24 пункта, номинальный индекс "Украинской биржи" - на 0,45%, до 1773,14 пункта.
Торговый оборот на ПФТС составил 230,676 млн грн, в том числе акциями - 0,66 млн грн.
Среди индексных бумаг подорожали акции Райффайзен Банка Аваль (+0,54%) и "Укрнафты" (+0,33%).
Снизились в цене акции "Центрэнерго" (-1,4%) и "Донбассэнерго" (-0,46%).
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