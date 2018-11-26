Биржи АТР преимущественно растут 26 ноября в преддверии саммита G20

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в понедельник в ожидании встречи лидеров США и Китая на саммите G20 в конце текущей недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.53 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,29% - до 2586,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,11%, до 1336,59 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,72%, до 26372,43 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,12%, до 2080,6 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,79%, до 5671,9 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,73%, до 21807,55 пункта.

Инвесторы ждут саммита G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Одной из ключевых тем, за которыми следят рынки, являются торговые отношения США и Китая и встреча лидеров стран на грядущем саммите. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с КНР уже на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется на саммите G20.

"Встреча лидеров США и Китая - это крупнейшее событие конца текущего года", - полагает старший стратег Mizuho Securities Нобухико Курамочи (Nobuhiko Kuramochi), мнение которого приводит агентство Рейтер.

В то же время биржевой индекс Австралии в понедельник не поддерживает общей тенденции к росту фондовых рынков АТР. Инвесторы в стране отыгрывают пятничное падение цен на нефть на 5-6%, что уводит вниз стоимость акций сырьевых компаний страны. Так, ценные бумаги таких австралийских компаний как Beach Energy, Woodside Petroleum и Oil Search теряют в цене от 1 до 3,5%.