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Индексы США закрылись 23 ноября в минусе в худший день для американской нефти за последние три года
07:16 26.11.2018 |
Основные фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне худшего за последние три года дня для американской нефти, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,73%, до 24285,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,66%, до 2632,56 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,48%, до 6938,98 пункта.
Стоимость нефти марок Brent и WTI в пятницу вечером рухнула на 5,4-7,8% из-за опасений переизбытка сырья на рынке. День стал худшим для марки WTIс 2015 года - стоимость январских фьючерсов упала на 7,76%, до 50,39 доллара за баррель.
"Инвесторы беспокоятся, поскольку в последний раз, когда мы видели такое падение нефти, в 2015 году, также мы видели и серьезное замедление мирового роста", - сказала агентству MarketWatch старший стратег Voya Investment Management Кэрин Кавано (Karyn Cavanaugh).
Рынки США были закрыты в четверг из-за празднования Дня благодарения, а в "черную пятницу" завершились раньше обычного. Инвесторы ждали данных об активности покупателей в первый день традиционных скидок. Согласно опубликованному Национальной ассоциацией ритейлеров США (NRF) прогнозу, в среднем в предстоящий праздничный сезон американцы потратят 1007 долларов, что на 4,1% больше, чем годом ранее.
Также участники рынка следят за развитием торгового спора с Китаем. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с КНР уже на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется на саммите G20 в Аргентине на следующей неделе.
При этом в пятницу помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь отметил, что Китай не приемлет заявлений и действий во время саммита G20, которые будут подрывать его коренные интересы.
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