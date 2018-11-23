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Рынок акций Украины завершил торги 23 ноября умеренным снижением
19:25 23.11.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу снизился на 0,34% - до 577,92 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 127,33 млн грн, в том числе акциями - 0,95 млн грн.
Индексную динамику определили акции "Центрэнерго" (-2,07%).
Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+0,91%) и "Донбассэнерго" (+0,62%).
Индекс "Украинской биржи" остался неизменным на уровне 1765,24 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв оставался на уровне 466,44 пункта. Торговый оборот к указанному времени составил 6,9 млн злотых (50,7 млн грн).
В "индексной корзине" изменились котировки акций "Кернела" (+5,07%), агрохолдинга ИМК (+0,34%) и "Агротона" (-0,98%).
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