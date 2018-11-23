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Падение на биржах Китая достигает 2,5% на негативе вокруг торговой войны с США
07:46 23.11.2018 |
Биржи Китая в пятницу демонстрируют значительную негативную динамику, оказывая давление на остальные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов. Инвесторы опасаются, что грядущий саммит G20 не поможет улучшить торговые отношения США и КНР.
По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,63% - до 2602,3 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,6%, до 1349,82 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,03% - до 25941,2 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,63%, до 2057 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,43% - до 5717,1 пункта. Биржи Японии закрыты в пятницу в связи с национальным праздником. По итогам предыдущих торгов японский Nikkei 225 вырос на 0,65% - до 21646,55 пункта.
Участники торгов ждут саммита "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь выразил надежду, что на предстоящем саммите G20 стороны выскажут решительную поддержку системе многосторонней торговли и выступят против политики торгового протекционизма.
Однако ряд экономистов сомневаются, что встреча G20 поможет разрешить затянувшийся торговый конфликт США и Китая. В частности, аналитик ING Пракаш Сакпал (Prakash Sakpal), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что с самого начала торговой войны события развиваются без оптимистичных перспектив.
Давление на рынки также оказывают опасения за перспективы китайской экономики. В среду Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту ВВП Китая в 2018 году до 6,6% с 6,7%. В следующем году ОЭСР ждет замедления роста экономики КНР до 6,3%, а в 2020 году - до 6%.
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