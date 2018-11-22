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Индекс ПФТС в четверг отскочил вверх
19:09 22.11.2018 |
Индекс ПФТС в четверг повысился на 1,47% - до 579,91 пункта в рамках коррекции после нескольких дней снижения.
Торговый оборот на бирже составил 524,75 млн грн, в том числе акциями - 0,6 млн грн.
В "индексной корзине" тройку лидеров роста составили бумаги Крюковского вагоностроительного завода (+17,82%), "Центрэнерго" (+0,82%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,8%).
Снизились в цене только акции "Донбассэнерго" (-25%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" остался неизменным на уровне 1765,24 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг подскочил на 2,12% - до 466,44 пункта при объеме торгов 2,735 млн злотых (20,13 млн грн).
Среди индексных акций выросли в цене бумаги агрохолдинга ИМК (+3,15%), "Кернела" (+3,09%) и "Астарты" (+1,72%).
Подешевели акции "Агротона" (-0,97%).
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