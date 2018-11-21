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Рынок акций Украины 21 ноября еще немного просел
19:12 21.11.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,26% - до 571,51 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 788,538 млн грн, в том числе акциями - 0,96 млн грн.
Среди индексных акций тройку лидеров снижения составили бумаги "Центрэнерго" (-2,18%), "Турбоатома" (-1,56%) и "Укрнафты" (-0,85%).
Положительная динамика отсутствовала.
Номинальный индекс "Украинской биржи" снизился на 1,15% - до 1765,24 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,2% - до 456,77 пункта при объеме торгов 2,437 млн злотых (17,79 млн грн).
В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Агротона" (+3,5%), "Кернела" (+1,37%) и "Астарты" (-1,69%).
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