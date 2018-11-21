Большинство фондовых индексов Азии снижаются 21 ноября, Китай перешел к росту

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в среду после очередного падения на Уолл-стрит, акции высокотехнологичных и нефтегазовых компаний тянут рынки вниз. Однако материковый Китай в ходе торгов перешел к росту.

Японский Nikkei 225 опустился во вторник на 0,2% и был близок к минимуму за месяц, более широкий индекс Topix - на 0,5%.

Гонконгский Hang Seng потерял 0,1%, однако китайский Shanghai Composite поднялся на 0,2%, а Shenzhen Composite - на 0,5%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 прибавил 0,3%.

США обвинили Китай в продолжающихся кражах интеллектуальной собственности, несмотря на ранее озвученные требования Вашингтона прекратить такие действия. Ведомство торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опубликовало новый документ всего за 10 дней до встречи лидеров двух стран в Буэнос-Айресе.

Для австралийского S&P/ASX 200 сессия уже завершилась, он упал на 0,5%.

Южнокорейский KOSPI снизился на 0,4%, индийский Sensex - на 0,9%, тогда как сингапурский Straits Times вырос на 0,5%.

Бумаги крупнейших горнодобывающих концернов мира BHP и Rio Tinto подешевели на торгах в Сиднее на 3,3% и 3,2% соответственно.

После того, как нефть во вторник подешевела более чем на 6% в Лондоне и Нью-Йорке, японская нефтегазовая корпорация Inpex потеряла 3,7%, китайская CNOOC - 3,2%, австралийская Santos - 4,4%.

Курс акций Olympus рухнул на 9,2%. Производителю медицинского оборудования грозит очередное разбирательство из-за подозрений в незаконных выплатах в Китае. При этом один из юристов Olympus, сообщивший о нарушении, столкнулся с репрессивными мерами руководства.

Бумаги Nissan подорожали на 0,4% после двух дней падения, связанного с арестом главы совета директоров компании Карлоса Гона.

Чипмейкеры и технологические компании Азии в основном демонстрируют отрицательную динамику, в том числе акции Samsung Electronics подешевели на 1,8%. Однако интернет-компания Tencent прибавила 2,3% на торгах в Гонконге.