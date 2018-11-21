Биржи США снизились 20 ноября на 1,7-2% на фоне падения акций техсектора и цен на нефть

Основные фондовые индексы США во вторник снизились на 1,7-2,1% на фоне продолжающегося падения акций компаний технологического сектора и мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов; Dow Jones и S&P 500 во вторник ликвидировали весь прирост с начала 2018 года, уйдя в "красную" зону.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 2,21%, до 24465,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,7%, до 6908,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,82%, до 2641,89 пункта.

Бумаги компании Apple на бирже NASDAQ потеряли 4,79%, Amazon - 1,11%, Microsoft - 2,78%.

Стоимость нефти марок Brent и WTI во вторник вечером рухнула почти на 7%, на Brent при этом цена опускалась до 62,7 доллара за баррель.

Трейдеры также отреагировали на заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, сделанные в конце прошлой недели. Так, сразу несколько чиновников выразили опасения относительно перспектив мировой экономики.

Обратили внимание участники рынка на статистику по рынку недвижимости в США. Так, по данным минторговли страны, количество новых домов в США в октябре выросло слабее прогноза - только на 1,5%, тогда как ожидался рост на 1,6%. При этом в абсолютном выражении показатель составил 1,228 миллиона против пересмотренного значения сентября в 1,21 миллиона (первоначально показатель составлял 1,201 миллиона), ожидался рост до 1,225 миллиона.